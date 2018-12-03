بينهما "الفضولي" و" الفاشونستا".. أنواع الشخصيات داخل عربات "المترو"

هناك شخصيات تعتبر مثيرة للانتباه نراها كل يوم داخل عربات المترو ، منهم من يمضي وقته في التسلية ومنهم من يهتم بالآخرين ويلقب بالمضحي، وهناك من ترى نفسها فاشونيستا وتبدأ بانتقاد الآخرين من أزياء وميك آب، ومنهم من يهتم بسماع أحاديث الآخرين، شخصيات عدة تراها حال اتخاذ المترو وسيلة أساسية لك كل يوم، لذا جمعنا لكم بعض الشخصيات التي لا تسلم منهم داخل عربات المترو، هل أنت منهم؟!





- الفضولي

ينظر لشاشة هاتفك وينظر لأي شيء تمسكه بيدك ويبدأ بالتفحص لمعرفة ما هذا الشيء، وماذا تكتب على صفحة فيسبوك الخاصة بك؟





- الثرثار

يملأ عربة المترو ضجيجا بحديثه مرتفع النغمة، ليدير حياته من خلال هاتفه، ويحدث من معه على الخط عن شيء في الغالب سلبي، إما أن يصرخ بالبكاء، أو يشتكي من سوء معاملة أحد المعارف ومواقفه الدونية معه، وهناك "الشلة" التي لا تتوقف عن الثرثرة والأحاديث والضحك حول موضوعات يشاركونها بنبراتهم العالية مع الآخرين.





- المصلح الاجتماعي

عندما يحدث خلافا بين الركاب فإنه يتدخل سريعا لحل المشكلة، في محاولة منه لتهدئة الأطراف المتشاجرة، وفي عربة السيدات نجده فتاة تمنع ركوب أي ذكر، بلهجة من الجدية والحسم.





- الخجول

يستقل المترو بشيء من التواضع بحركة عادية دون تدافع، وفي الغالب يدخل العربة بقوة الدفع، ولا مشكلة لديه إن لم يجد مكانا للجلوس، وإن جلس تلامس طرف فقط من جسمه مع المقعد حرصا منه بألا يزعج الجالسين.





- المناضل

تجده مسرعا ناحية المقعد مع فتح أبواب المترو ليحجز مجلسا له، وإن لم يكن هناك مكانا للجلوس، فإنه يستغل الفراغ من المقعد ويجلس على أطراف من جسد الجالسين ويزحزح نفسه يمينا ويسارا حتى يستقر بكامل جسده أو جزء منه، ويتميز بعين ثاقبة يلمح الجالسن المصطحبين لأطفال ولا يتركهم دون أن يوقف الأبناء ويجلس مكانهم.





- المضحي

يرضى بأي ثغرة تسمح له بالجلوس، وربما يفترش أرضا، فهو لا يتحمل الوقوف بأي شكل خصوصا وإن كان متعبا، وغالبا نجدهم إما الشابات الجامعيات أو القادمين من الريف، فيفترشون وأمتعتهم حولهم، ولا يهم أن هناك من يقف، ومع التزاحم يؤثرون سلبا، ولكن هناك جانبا مضيئا من هذا المضحي، فإنه مساعد لغيره، إن وجد كبير سن أو امرأة حامل فإنه يضحي على الفور بمقعده في سبيل إراحة غيره.





- "الفاشونيستا"

غالبا تكون فتاة جذابة بملابس أنيقة، أو رجل بـ"لوك" غريب، يمشون داخل عربة القطار كأنهم يمشون على الـ"ريد كاربيد"، ينظر كل فضولي من الركاب إليهم في نظرة مفعمة بالتركيز.





- التقي

بمجرد أن يتحرك سائق المترو وتغلق الأبواب، تهم فتاة يظهر عليها أنها ملتزمة دينيا ذات ثوب محتشم، وبنغمة التقوى تطلب من الركاب أن يرددوا وراءها دعاء الركوب، وتختم بجزاكم الله خيرا، وفئة أخرى يمسكون المصحف بأيديهم ذاكرين الله أثناء الركوب، وآخرين يمسكون هواتفهم أو "الإمسكية الخضراء" لقرءة أذكار الصباح.





- المثقف