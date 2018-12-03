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مدير المخابرات البريطانية: لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:01 م
مدير المخابرات البريطانية: لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا
المخابرات البريطانية
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وكالات
 

صرح أليكس يانجر مدير جهاز المخابرات البريطانية (إم.آي 6)، اليوم الاثنين، بأن بلاده لا تسعى لزعزعة استقرار روسيا.

 

ونقلت رويترز تصريحات يانجر والتي طالب فيها الكرملين بعدم الاستهانة بالغرب، مشيرا إلى أن روسيا تتخذ موقف "المواجهة الدائمة" مع الغرب، على حد تعبيره.

 

وتابع لطلبة بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا "استخدمت روسيا سلاحا كيميائيا عسكريا على الأراضي البريطانية"، على حد زعمه.

 

واستطرد "نيتنا أن تدرك الدولة الروسية أنه مهما كانت المزايا التي تعتقد أنها تحققها من هذه الأنشطة فإنها لا تستحق المجازفة".

 

وقال "أحث روسيا أو أي دولة أخرى تعتزم تخريب طريقة حياتنا على ألا تستهين بإصرارنا وقدراتنا أو إصرار وقدرات حلفائنا، نحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا".

 

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