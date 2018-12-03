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استياء داخل اتحاد الكرة من تصريحات كرم كردي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:59 م
استياء داخل اتحاد الكرة من تصريحات كرم كردي
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علي نبوي
 
وجه مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، اللوم إلى الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها صباح اليوم.

وكان كرم كردي قال في تصريحاته إذاعية صباح اليوم، إنه متخوف من فوز نادي بيراميدز بمسابقة الدوري الممتاز، وتمنى تتويج الزمالك باللقب.

وأثارت تلك التصريحات غضب أعضاء المجلس، لا سيما وأنها وضعت الجميع داخل الجبلاية في موقف المتحيز، والراغب في حرمان أي فريق من الفوز بالدوري، ومساعدة الزمالك في الوصول إلى هدفه.

ولام الأعضاء على الدكتور كرم كردي، وأكدوا له أن تصريحاته لم تكن موفقه، وسوف تفتح النار على المجلس في الفترة المقبلة.
 
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