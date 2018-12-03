"مراكش السينمائي" يعرض "إسكندرية كمان وكمان" تكريمًا ليسرا

عرض مهرجان مراكش السينمائي، الفيلم المصري إسكندرية كمان وكمان الذي أخرجه العالمي الراحل يوسف شاهين، تكريما لبطلته النجمة الكبيرة يسرا.

وكانت يسرا قد تواجدت في المهرجان كضيفة شرف للمهرجان وفعالياته .

وعبرت يسرا عن سعادتها بإختيار المغرب لها كضيفة شرف لمهرجان هام مثل مراكش وفي دورة يتم فيها تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو ويحضرها المخرج الكبير مارتن سكورسيزي.

واكدت أن اختيارها وليلى علوي لتكونا ضيفتي شرف للمهرجان هو إنعكاس لدور الفن المصري وريادته.

وعرض فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن تكريما لتواجدها، إضافة لوجود وفد فني مصري كبير منه النجوم بشرى وباسم سمرة والمخرجة ايناس الدغيدي .

وأشارت النجمة الكبيرة إلى المشاركة المصرية الكبيرة هناك متمثلة في وجود فيلمين بالمسابقة الرسمية هما ليل خارجي للمخرج أحمد عبد الله السيد ولا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي.

وهو ما يؤكد أن الفن المصري سيظل قوة مصر الناعمة والمؤثرة.