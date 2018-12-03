بورش تطلق فئة GT2 RS Clubsport الجديدة من 911 (صور)

على الرغم من أن بورش قد كشفت بالفعل عن الجيل الجديد من 911 إلا أن ذلك لم يمنعها من الكشف عن مفاجأة جديد من الجيل الماضي من السيارة.





يعتمد تصميم 911 GT2 RS Clubsport على التخلص من كل ما لا حاجة له وتحسين الديناميكية الهوائية ولو أتت على حساب التصميم، نلاحظ في التصميم الخارجي حصوله على فتحات تهوية أمامية جديدة وحمل جناح خلفي أكبر، أما التصميم الداخلي فهو مجهز تماماً للحلبات مع لوحة العدادات وأجهزة التحكم والمقاعد الرياضية وقفص الحماية.





مع 911 GT2 RS Clubsport فقد أخذت بورش سيارتها إلى مستوى جديد من الأداء المخصص للحلبات فخفضت وزن السيارة إلى أقصى وزن ممكن وحسنت ديناميكية السيارة، ولم تعمد بورش إلى رفع قوة محرك السيارة لتثبت قدراتها بل حافظت على قوة 700 حصان ومع اقترانها بوزن السيارة البالغ 1,390 كجم فقط ومكابح السيارة المحسنة ونظام التعليق الأصلب فإن هدف بورش من هذه السيارة تقديم أداء أعلى على الحلبات.



