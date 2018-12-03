جماهير المصري تصدر بيانا للمطالبة برحيل مجلس إدارة النادي

أصدرت جماهير النادي المصري البورسعيدي، بيانا للمطالبة برحيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة سمير حلبية، بعد النتائج السيئة التي يحققها الفريق وأخرها الخسارة أمام الجزيرة مطروح أمس في بطولة كأس مصر والخروج من المسابقة.





وجاء البيان كالتالي:





"نظرا للأزمة التي يمر بها نادينا الحبيب والفشل الزريع من مجلس إدارته في كل شيء قررنا التواصل مع خيرة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين لتوحيد الصفوف ولم شمل الجميع من أجل رحيل هؤلاء الفشلة في أسرع وقت ممكن، وتشكيل جبهة إنقاذ من كبار وشباب الجمعية العمومي تكون مسئولة عن تحديد ميعاد مع مجحافظ بورسعيد، ووضح حل سريع لنهاية هذه الأزمة.





كما سيتم تحديد لقاء مع السادة المحترمين المحترمين لتولي المسائل القانونية لرحيل هذا المجلس وتقديم الأوراق المطلوبة من أجل ذلك وخاصة كشوفات شحب الثقة الخاصة بنا لتقديمها يوم انعقاد الجمعية العمومية.



