طارق الشناوي يكتب: نعم.. (فتش عن المرأة)!!

فى الماضى أى قبل نحو 12 عاما، كان أشرف زكى، نقيب الممثلين، يغضب من أى نقد يوجه إليه، إلى درجة أنه أقام دعوى قضائية ضد كاتب هذه السطور، عندما انتقدت موقفه المتزمت تجاه تواجد الفنانين العرب فى مصر، أصدر وقتها بيانا، يحول دون منح النجم العربى أكثر من عمل فنى واحد فى العام، وتصديت له برغم أن أغلب الممثلين، خاصة النجمات، أو من لديهن بالأحرى أحلام كاذبة بالنجومية، الذين كانوا ولايزالون، يقفون على الحافة، هللوا للقرار، لأنه سيمنحهم فرصة إضافية، وتحقيق النجاح الجماهيرى، بالطبع سقط القرار، فلا أحد يفاضل بين مصرى محلى وعربى مستورد، ولكن قانون الحياة الدائم (البقاء للأصلح)، النجم يصبح نجما مهما كان يبرق حوله من نجوم، بل إن هذا الوهج، هو الذى يُعجل بالنجومية.





أقام وقتها أشرف دعوى قضائية، ثم نسيها، ولم أكن أعلم بها، إلا قبل عامين فقط، كيف تستمر دعوى كل هذه السنوات؟، لا أدرى، وتنازل أشرف، وأغلق تماما هذا الملف.





قلت وقتها إن السبب وراء محاولة إصدار هذا القرار يكمن فى العبارة الشهيرة (فتش عن المرأة)، حيث تردد أن هناك أكثر من خناقة نسائية بين نجمة عربية وأخرى مصرية دفعت لإصدار هذا القرار، الذى وصفته على الهواء بأنه (سيسقط بمجرد ولادته) وبالفعل مات مختنقا، ولم يجد أحدا يدافع عنه.





هذه المرة جاء البيان الذى أصدرته النقابة أيضا متشددا، وتمت مقايضة رانيا بأن تُصدر بيانا آخر تؤكد فيه خضوعها للنقابة، ويتم بعدها إغلاق الملف، وأظن أن الذى كتب بيان النقابة وبيان رانيا، هو نفس الشخص.





ستكتشف أيضا، أن سر الغضب هو المرأة، فهى التى كانت تصب الزيت على النار، لإشعال الحريق، رانيا فى كل الأحوال، صيد سهل جدا، تبدو فى جزء كبير من أحاديثها ومواقفها أنها خارج الزمن، لا تدرى ما تقوله، وما الذى عليها ألا تقوله، إلا أن الغضبة المكثفة واللعب بسمعة مصر والاتهام بنشر الفاحشة كلها مبالغات من أجل إثارة الرأى العام، الذى بطبعه ينحاز إلى هذا الصوت، وهو ما عجل بوضع كلمة النهاية لهذا الصراع.





سألت أشرف لماذا كل هذه الضجة، على فستان، يكفى أن تُدينه (السوشيال ميديا)، قال لى يرضيك يقولوا عنى نقيب (...) طبعا الكلمة المحذوفة هى أقدم مهنة فى التاريخ، والغريب أن بعض النجمات هددن بالانسحاب من عضوية النقابة، بحجة أنهن لا يوافقن على أن تجمعهن مظلة واحدة بتلك الفنانة، لا تنس أيضا أن تطبق قاعدة نابليون، لتعثر على امرأة وصراع قديم على رجل، انتقل من هذه إلى تلك، ثم ترك تلك، ومن المنتظر أن يتوجه إلى هذه!!.





الضربات من هذا القبيل، التى يلعب فيها كيد النسا دور البطولة، شاهدتها قبل 30 عاما، أثناء معركة أطلقت عليها الصحافة قانون (103)، كان المقصود إسقاط سعد الدين وهبة عن رئاسة نقابة السينمائيين، بينما تكتشف أن بعض من اعتصمن لديهن ثأر قديم وبايت ليس مع سعد، ولكن مع زوجته سميحة أيوب، يردن إسقاطها من رئاسة المسرح القومى.





(فتش عن المرأة)، كما قال عمنا نابليون بونابرت!!.