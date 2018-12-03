اليوم.. فتح طريق الكريمات بعد زوال الشبورة المائية

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الكريمات بعد زوال الشبورة المائية، وكانت الإدارة العامة للمرور تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق الكريمات وأعلى الدائري الإقليمي والمتجه إلى الإسماعيلية بوجود شبورة مائية كثيفة أثرت على حركة المرور، وأدت إلى انعدام الرؤية عليها.

وعلى الفور تم إغلاق الطريق حفاظا على سلامة المواطنين واتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة.

وأعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق الكريمات وأعلى الدائري الإقليمي المتجه للعين السخنة والمتجه إلى الإسماعيلية، بعد انقشاع الشبورة التي تسببت الشبورة في وجود كثافات مرورية عالية على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة القاهرة.

وتم إغلاق طريق القطامية العين السخنة بداية من بوابات القاهرة وحتى العين السخنة في الاتجاهين، مشيرا إلى أن البديل له كان استخدام طريق السويس الصحراوي.

وتم إغلاق طريق حلوان الكريمات وينصح باستخدام طريق أسيوط الغربي حيث لا تتواجد الشبورة المائية حتى كتابة هذه السطور، كما تم إغلاق بعض تقاطعات الطريق الدائري الإقليمي بسبب كثافات الشبورة المائية، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالقواعد المرورية أثناء سقوط الشبورة المائية على الطرق حفاظًا على سلامتهم