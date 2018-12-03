الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنشأة القناطر

أصيبت ربة منزل بحالة اختناق، اليوم الاثنين، إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة منشأة القناطر، في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران، والسيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.