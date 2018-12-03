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"الطاوسي" يقترب من تدريب سموحة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:37 م
الطاوسي يقترب من تدريب سموحة
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دخل مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في مفاوضات رسمية مع المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري السابق، من أجل تولي مسئولية الفريق مستقبلًا.

وبدأ رئيس سموحة، بالفعل في دراسة عدد من السير الذاتية ويعد أبرزهم الطاووسي، تحسبًا لرحيل طارق يحيي المدير الفني الحالي، الغير مقتنع بقدراته.

وكان طارق يحيي المدير الفني الحالي لسموحة، تولى المسئولية عقب رحيل علي ماهر، وتلقى أول هزيمة له أمام بتروجت، بالدوري العام.

وقررت إدارة وفاق سطيف الجزائري، إقالة الطاووسي، من تدريب الفريق عقب خروجه أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، وتعيين الجزائري نور الدين زكري خلفًا له.

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