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مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:12 م
مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات
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نيفين سمير
 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  جلسة اليوم الأثنين ،مضغوطة بمبيعات العرب والأجانب.

وخسر رأس المال السوقى نحو 3.5 جنيه ليصل إلى مستوى 741 مليار جنيه مقارنة باغلاق عند 744,54  مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة، فقد هبط مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.20% ليصل عند مستوى  13124.27 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70"  بنسبة 0.01% محققا مستوى  1691.53 نقطة، وهبط مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01% محققا مستوى 675.18 نقطة.

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