الحوثيون يطوقون جزيرة كمران بألغام بحرية

كشفت معلومات يمنية عن شبكة من سلاسل ألغام بحرية نشرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية حول #جزيرة_كمران في البحر الأحمر، إضافةً إلى طوربيدات نشرت على مقربة من "السفينة صافر" القريبة من ساحل الجزيرة، وذلك بالتزامن مع تسبب لغم بحري بمقتل أربعة صيادين على متن قارب في ساحل كمران.

ووفقاً لمعطيات وإفادات من خبراء ومصادر عامة وخاصة، طوقت الميليشيا الحوثية الجهة الغربية من جزيرة كمران بسلاسل ألغام بحرية، ابتداءً من "رأس مسابق الريح" أقصى شمال الجزيرة، مروراً بـ"رأس الغشم"، وحتى مسافة قريبة من منطقة "مكرم" المعروفة بكثافتها السكانية في غرب الجزيرة، وفق ما نقله موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي.

وأوضحت المعطيات أن الميليشيا تركت لأهالي "مكرم" مساحة 5 كيلومترات فقط في المياه المقابلة لـ"رأس فورة"، نشرت بعدها سلسلة ألغام بحرية من "رأس فورة" في الجنوب الغربي حتى ساحل "رشه" في الجنوب.

وفي هذا السياق، انفجر لغم بحري أمس الأحد بقارب صيد مقابل ساحل "رشه"، مودياً بحياة أربعة صيادين على متن قارب صيد، وهم: مصعب عبدالعزيز خليل (22 عاماً)، إبراهيم سعيد جعشم (51 عاماً)، صالح حسين محدور (33 عاماً)، عبدالله صالح أحمد (47 عاماً)".

وفي سياق متصل، نشرت الميليشيات الحوثية طوربيدات بحرية في ساحل "رشه" جنوب جزيرة كمران، وهو ما ينذر بكارثة بيئية، كون ساحل "رشه" يقابل من جهة الجنوب الخزان النفطي صافر (على بعد 5 كلم)، ولا يفصله عن "السفينة صافر" سوى 7 أميال بحرية.

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة أعلنت سيطرتها، السبت، على مقر لسلاح البحرية تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وقالت إنها عثرت على طوربيد وألغام بحرية ومكائن ووثائق هامة ومخططات تؤكد خطر الميليشيات الحوثية في الحديدة على أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية.

ونشر الإعلام العسكري للمقاومة الشعبية مقطع فيديو لما تم العثور عليه من أدوات لسلاح البحرية الحوثية، وهي عبارة عن طوربيد وألغام بحرية ومكائن، فضلا عن وثائق هامة.