سموحة يطلب التعاقد مع حارس الأهلي

دخل نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في مفاوضات جادة مع محمد عصام الغندور، حارس مرمى النادي الأهلي والمعار إلى نادي شبين، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





كما أبدى نادي الإسماعيلي، اهتمامًا بقدرات الحارس الشاب، وإعلان رغبته في التعاقد معه من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى خاصةً بعد اقتراب رحيل عصام الحضري، نهاية العام الجاري.





ويحق للغندور، التوقيع لأي نادي مطلع العام المقبل، في حالة عدم عودته للنادي الأهلي وتصعيده للفريق الأول، حيث ينتظر جلسته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خلال الأيام المقبلة من أجل حسم موقفه بشكل نهائي.



