تكريم نقيب الصيادلة خلال مؤتمر الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات (صور)‎













شارك الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، فى فعاليات المؤتمر العربى السابع عشر الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات، التى تنظمه النقابة العامة للصيادلة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، فى الفترة من 3-5 ديسمبر الجاري بفندق هيلتون هيلوبوليس، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، والدكتور أحمد صلاح هلال والدكتور ربيع دندراوى والدكتورة رانيا صقر، أعضاء مجلس النقابة العامة.









كرم الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ محمد السليم، العضو المنتدب لمؤسسة المواساة للخدمات الصحية، الدكتور محى الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، تقديرًا للمشاركة الفعالة والعمل على إنجاح المؤتمر.





قال نقيب عام الصيادلة، إن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من مفهوم حوكمة خدمات الرعاية الصحية بالاعتماد على تجربة المريض بإشراك المرضى والقيادات الصحية ومقدمى الخدمات الرعاية الصحية فى رفع مستوى التجربة ونتائجها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية.



