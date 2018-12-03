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عاجل.. عمرو جمال يحسم مصيره: الأهلي أو الاحتراف

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:24 م
عاجل.. عمرو جمال يحسم مصيره: الأهلي أو الاحتراف
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الفجر الرياضي
 
نفى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيعه لأي ناد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لايزال مرتبط بتعاقد مع الفريق ولا يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون علم الأهلي.

وقال إن هناك جلسة مع مسئولي النادي الأهلي نهاية الشهر الجاري لحسم مصيره؛ سواء بالاستمرار والقيد في يناير ــ وهو أولويته الأولى ــ أو بخوض تجربة احترافية جديدة.

وأضاف: «هناك أولوية للنادي الأهلي بكل تأكيد في حال وجود رغبة في استمراري، وما دون ذلك فسيكون تفكيري في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر».

يذكر أن عمرو جمال ضمن قائمة الانتظار للأهلي هذا الموسم، في ظل عدم قيده بقائمة الفريق مع بداية الموسم.

المزيد عن: كورة كرة عمرو جمال رياضة الاهلي
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