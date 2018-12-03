"عبد الجابر" يوافق على إعادة اعتماد المخطط الاستراتيجي لبني سويف

وافق المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، على إعادة اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة بني سويف، تمهيدا لإنهاء الاعتماد الوزاري.



وجاء ذلك في حضور اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، والمهندس مجدي ربيع، مدير المركز الإقليمي لإقليم شمال الصعيد، واللواء محمد كمال، رئيس مدينة بني سويف، والمهندسة نانسي ابراهيم مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس فيض عنتر، مدير الإدارة الهندسية بمدينة بني سويف.



واستعرض المحافظ مع المسؤولين المخطط الإستراتيجي للمدينة، حيث أفادت المهندسة نانسي ابراهيم، أن هذه الخطوة هامة لحل مشكلات المواطنين المتعلقة بالأراضي الفضاء داخل الكتلة السكنية القائمة والتي كانت تعامل معاملة الإمتداد العمراني، بالإضافة إلى تمكين ملاك الأراضي من استغلالها والتي كانت مخصصة للخدمات وصدر بشأنها قرارات من المحافظة أوأحكام قضائية.



كما ناقش المحافظ خلال اللقاء بعض المشكلات المتعلقة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية، لإبداء الرأي القانوني والأجرائي اللازم لحل بعض المشكلات في هذا الصدد.

