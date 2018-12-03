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كردي: أتمنى تتويج الزمالك ببطولة الدوري

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:21 م
كردي: أتمنى تتويج الزمالك ببطولة الدوري
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الفجر الرياضي
 
قال كرم كردى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه يتمنى تتويج فريق الزمالك ببطولة الدوري في الموسم الجاري.

وأكد "كردي" فى مداخلة إذاعية لبرنامج "ملعب 9090": "أتمنى أن يتوج الزمالك ببطولة الدورى وأخشى أن يكون بيراميدز وهو ما لا أتمناه فى الحقيقة، لافتا إلى أن البطل سيكون واحدًا من الثلاثى الزمالك أو بيراميدز أو الأهلى.

وأوضح "تحقيق الزمالك للقب سيكون مفيدا للكرة المصرية، حتى لا يكون هناك احتكار للبطولة".

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالى صدارة ترتيب الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 26 نقطة من 13 مباراة أيضا.

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