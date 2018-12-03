عاجل.. الدولار يتراجع مقابل الدينار الكويتي





انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم إلى مستوى 0.030 دينار في حين ارتفع اليورو ليصل إلى 0.345 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.





وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع إلى مستوى 388ر0 دينار بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 304ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.





يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.



