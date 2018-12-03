ضبط 2.5 طن هياكل ودواجن فاسدة في الغربية (صور)

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في الغربية، برئاسة الشناوي نجم مدير عام الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة، بحملة على أحد مجازر الدواجن بالمحلة الكبرى للتأكد من سلامة الدواجن الموجودة بالمجزر.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن هياكل فراخ مجمدة في أكياس مختلفة الأحجام والأوزان بدون بيانات، وكذلك ٥٠٠ كيلو جرام فراخ مجمدة للشك في الصلاحية وتم التحفظ على الكميات المذكورة بثلاجة المجزر وسحب عينات وإرسالها للمعمل للفحص.



وتم تحرير محضر رقم ٩٦ و٩٧ وكذلك تم إخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار قرار الغلق الإداري لعدم وجود تراخيص.