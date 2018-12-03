5 مصابين في حادث اصطدام سيارة نقل أموال بتوكتوك بدمياط

اصطدمت سيارة نقل أموال تابعة لهيئة البريد، بسيارة كارو وتوك توك على الطريق الواصل لقرية الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، مما أسفر عن إصابة كلا من أحمد فوزى ابو العباس يبلغ من العمر 40 عام، وفرحات علاء الباز يبلغ من العمر 33 عام، ومسعد شفيق يبلغ من العمر 58 عام، و2 آخرين.





تم نقل المصابين عبر 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط لتلقي العلاج، كما انتقل النقيب هشام عبد الرازق رئيس نقطة شرطة الوسطاني إلي موقع الحادث، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.





كما تم نقل الأموال الموجودة بالسيارة تحت حراسه رجال نقطة شرطة الوسطاني وتم إخلاء الطريق.



