"الري": مهمتنا حماية نهر النيل وإزالة التعديات المستمرة (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أن التعديات قد تؤدي إلى التلوث وإعاقة أعمال الصيانة وتؤثر على نقل المياه للمواطنين وبالتالي يجري العمل يوميا على إزالة التعديات، متابعا أن الاسبوع الماضي شهد إزالة 830 حالة في محافظة قنا فيما يجر التعاون مع المحافظين لإزالة أي تعدي على نهر النيل.





ولفت إلى أن محافظة الغربية ومحافظات الصعيد تعد هي المناطق الأكثر تواجدا للتعديات على نهر النيل.





قال يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة دورها أصيل في حماية نهر النيل وتوصيل المياه لكل الفئات المستخدمة له بالدولة، متابعا أن قطاع تطوير وحماية النيل لديه إدارات موزعة على المحافظات المختلفة وتم إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل منذ يناير 2015.