وصفات طبيعية لعلاج مشكلة اسمرار الرقبة قبل الزفاف

تصيب مشكلة اسمرار الرقبة بشكل كبير النساء ذات البشرة الدهنية والحساسة، وان لم تعالج تلك المشكلة فإن الإسمرار يزداد ويصبح شكل الرقبة غير لطيف، لذا هناك وصفات طبيعية تعالج هذا الاسمرار قبل الزفاف إذا اقترب موعد فرحك:-

- الكركم وعصير الليمون

خلط القليل من عصير الليمون مع ملعقة كركم ومزجهم حتي نحصل علي قوام كريمي ثم نقوم بوضعة علي الرقبة لمدة نصف ساعة ويشطف بالماء الفاتر.





- البطاطا

تعتبر البطاطا من أهم المواد التي تساعد علي تفتيح البشرة, ولإستخدامها لتفتيح الرقبة قومى بفرك الرقبة بشرائح من البطاطا في حركات دائرية لمدة خمس دقائق.





- الخيار

تقطيع الخيار الي شرائح ثم وضعة علي الرقبة لمدة ربع ساعة ثم يشطف المكان بالماء الفاتر.