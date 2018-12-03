الأهلي: "الشيخ وإكرامي" جاهزان لمواجهة الجونة





قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي؛ أحمد الشيخ وشريف إكرامي، سيكونان جاهزين لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل.





وقال طبيب الفريق إن الشيخ تعافى من إجهاد العضلة الخلفية وشارك في مران اليوم بشكل طبيعي ولن يكون هناك ما يستوجب غيابه.





وأضاف طبيب الفريق أن إكرامي اشتكى من كدمة في إصبع اليد، ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في مران الأهلي غدا بشكل طبيعي، ومن ثم سيكون جاهز لمواجهة الجونة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري الممتاز.