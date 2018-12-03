قائمة بألوان البول المختلفة تعكس صحة جسمك

لون البول مهم جدًا لدى جسم الإنسان، وخاصة النساء لذلك هو دليل على صحتك، سواء كانت جيدة أو كانت سيئة، وحتى رائحة البول مهمة أيضًا، وإليكم قائمة بألوان البول المختلفة التي تعرفون من خلالها صحة أجسامكم:-





أولًا: لون البول الأصفر الشاحب ( الباهت):

”هذا اللون يشبه لون عصير الليمون الطازج، وهو نوعًا ما مقبول تمامًا، ويتلون أصفر بسبب الصفراء التي ينتجها الكبد، وتفرز في البول ويتخلص منها جسم الانسان”.





ثانيًا: اللون ( الشفاف والذي لا يمكن رؤيته):

إذا رأيتِ لون بولك شفاف ولا يمكن رؤيته فبالتأكيد تعانين من الجفاف، وعادة لن تكون مشكلة كبيرة لكن عليكِ الاكثار من شرب المياه يوميًا بمعدل 6-8 مرات، وابتعدي عن شراب الكافيين في الشاي والقهوة والكوكاكولا، والبيبسي حتى لا يتحول الجفاف إلى أكثر من ذلك، وتصابين بجفاف كامل ونقص الصوديوم في الدم.





ثالثًا، لون البول أزرق مائل إلى الخضرة:

وهذا بسببه ( البكتريا)، وهي إما أن نسبة الفتامينات تحتوي على مواد مثل: “فينازوبيريدين أو الميثينامين”، أو الأصباغ الوريدية المستخدمة في إجراء طبي أخير، والسبب الثاني ممكن أن تكوني مصابة بمرض ( الزائفة) وهي عدوى بكتيرية، وتعالج بالمضادات الحيوية.





رابعًا: "لون البول قد يكون برتقالي يميل للصفرة":

إن تناول الجزر و/أو البنجر بكميّة أكثر من المعتاد أو الإكثار من فيتامين “سي” C، على حدّ سواء، يمكن أن يسبّب اللون البرتقالي للبول. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تتناولين دواءً جديداً. لا تقلقي ما لم يتحوّل اللون إلى البنيّ.





خامسًا: اللون بني:

بهذا أنتِ بالتأكيد مصابة بمرض في الكبد أو وجود دم جافّ في الكلى أو المثانة أو مجرى البول.لذا لا تتجاهلي الأمر واتصلي بطبيبك فورًا.





سادسا: الأحمر الوردي:

قد يكون دماً. إذا أكثرت من تناول البنجر أو عصيره أو أيّ أطعمة حمراء أخرى، واختفى اللون الأحمر في غضون 24 ساعة، فقد عرف السبب. ولكن إذا لم يحدث ذلك فقد يكون هناك نزيف في مكان ما، ومن الضرورة القصوى اللجوء إلى الطبيب.





سابعا: اللون ذو رائحة قوية:

قد يكون السبب التهاباً. إذا لم تتناولي الهليون في الآونة الأخيرة، وقد يكون هناك التهاب. راجعي الطبيب، فعلاجه سهل بالمضادات الحيوية.





هل المضاد الحيوي يؤثر على لون البول؟