اتحاد الكرة يصدم الزمالك في قضية "الشناوي"





استقرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مجدي عبدالغني، على رفض شكوى الزمالك ضد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق السابق وبيراميدز سبورت الحالي.





وكان مجلس الزمالك، تقدم بشكوى ضد اللاعب إلى الجبلاية، من أجل رد مبلغ 8 مليون جنية، حصل عليها قبل الإنتقال إلى بيراميدز، في بداية العام الجاري.





ويأتي قرار الجبلاية، بسبب توقيع اللاعب على عقود تجديده مع الأبيض، وحصل على المبلغ كمقدم تعاقد ولا يحق لفريقه السابق، مطالبته رد الأموال، حيث أن فريقه استفاد عقب تجديدة وبيعه لفريقه الحالي، نظير مقابل مادي.





وينتظر مسؤولو الجبلاية، عودة مجدي عبدالغني من حضور اجتماعات لجنة شئون اللاعبين الدولية بإيطاليا، من أجل البت في أمر الشناوي، وحسم شكوى نادي السابق بشكل نهائي.



