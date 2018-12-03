نفط عمان يرتفع 2.05 دولار للبرميل





أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم فبراير القادم بواقع 2.05 دولار للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم يناير ارتفاع إلى 61.42 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 59.37 دولار.





وبحسب البيانات بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس 61.32 دولار للبرميل بارتفاع 2.31 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 59.01 دولار للبرميل.





وكان آخر سعر لنفط عمان بالعقود الأجلة تسليم يناير خلال التعاملات اليومية في بورصة دبي للطاقة عند 5926 دولارًا للبرميل





وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يناير 4.85% ليصل إلى 52.04 دولار للبرميل، رابحاً 2.47 دولار للبرميل.





وارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير 4.42% ليصل إلى مستوى 62.09 دولار للبرميل، رابحاً 2.63 سنتاً عن مستوياته السابقة.





ويستعد أعضاء منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" للاجتماع الأسبوع الحالي، لمراجعة أحجام الإنتاج، والتزام كبار المنتجين من الأعضاء بتحقيق معدلات التوازن بسوق النفط.











