أسماء 26 مصابًا و4 متوفين في حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

شّهد الطريق الصحراوى الشرقي، حادثًا مروعًا، صباح اليوم الأثنين، قبل نفق أبو صالح إتجاة حلوان، نطاق محافظة بنى سويف، أثر تصادم 14 سيارة «ملاكي وميكروباص ونقل» ما أسفر عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين، نقلتهم 30 سيارة إسعاف لمستشفي بني سويف النموذجي.



وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة، وكل المصابين إلى مستشفى بنى سويف النموذجي، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها مستقرة فيما عدا حالتين واحدة تعانى من نزيف داخلى والآخرة غيبوبة تامة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازم.



والمتوفون هم: محمود زكريا محمود، مقيم مصر الجديدة، ومحمد زكريا مشرف، مقمي القاهرة، بالإضافى إلى جثتين لسيدة ثلاثينة وطفل، يبلغ من العمر 3 سنوات تقريبًا، لم يتم التعرف على هويتهم، وتم إيداع الجثث الأربعة بمشرحة مستشفي بني سويف النموذجي، إنتظارًا لإنهاء الإجراءات وإستخراج تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم.



والمصابون هم: احمد عامر موسي، 29 سنة، شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، واحمد زكريا على، 48 سنة، بني سويف، وربيع إسماعيل شحاتة، 63 سنة، الفشن ببني سويف، وجمال هريدي أحمد، 58 سنة، الفشن ببني سويف، وبهاء الدين هاشم عيد، 23 سنة، مجند، وطارق كمال محمود، 30 سنة، بني سويف، وحسام عبد الرسول عبد الغني، 24 سنة، مجند،



وصابر عبد الله عبد التواب، 40 سنة، رقيب شرطة، أسيوط ومحمد صلاح محمد، 32 سنة، سائق، بنى بخيت ببني سويف، ومحمد عمر جمال، 24 سنة، ضابط شرطة، المنيا واحمد عاطف محمد، 23 سنة، ضابط شرطة، وربيع عبد الله احمد، 69 سنة، بالمعاش، وعبد الرحمن محمود عبد الوهاب، 24 سنة، بني سويف الجديدة، إبتسام عبد الفضيل على، 39 سنة، بني سليمان الشرقية ببني سويف، احمد حسن محمد، 29 سنة، أمين شرطة، سوهاج، وحسن عبد اللطيف، 45 سنة، ملازم أول شرطة، القاهرة، وسلامة فوزى عويس، 21 سنة، مجند، المنوفية،



وأحمد عبد الفتاح سيد، 21 سنة، مجند، الفيوم، محمود رمضان عبد الرازق، 21 سنة، مجند، الجيزة، ووليد ناصر خليفة، 21 سنة، مجند، المنيا، ونادي عادل عبده، 22 سنة، بني سويف، ومحمد عيد عبد الكريم، 40 سنة، نجار مسلح، الجيزة، وسيد محمود عبد الحميد، 48 سنة، ضابط شرطة، الزقازيق، ونادية ذكي حسانين، 65 سنة، ربة منزل، شبرا القاهرة، واحمد رمضان يحيى، 24 سنة، منشأة عاصم ببني سويف، ومحمد احمد محمد عثمان، 65 سنة، بالمعاش، مقبل ببني سويف.

