القبض على سائقين بحوزتهما 550 جم حشيش بقليوب (صور)





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6646 لسنة 2018 ادارى مركز قليوب، وتولت النيابة التحقيق.







ألقت مباحث القليوبية، القبض على سائقين بكمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهم بدائرة مركز قليوب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث مركز قليوب، بتردد سائقين على دائرة المركز لترويج مخدر الحشيش على عملائهم، باستخدام مركبة توك توك.جرى العرض علي اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبعد تقتين الاجراءات تم اعداد كمين وضبطهم وهم كلا من" كريم ا ي " 30 سنه سائق ومقيم بيجام دائرة قسم اول شبرا الخيمة، و"احمد ط " 28 سنه سائق ومقيم عزبة عثمان – دائرة قسم اول شبرا الخيمة، حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات، وبحوزتهما كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 550 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 55 جنيه و2 هاتف محمول وسلاح ابيض مطواه.