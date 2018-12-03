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بالصور.. قصة حب عنيفة تنتهي بزواج شاب من عجوز "تسعينية"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:59 ص
بالصور.. قصة حب عنيفة تنتهي بزواج شاب من عجوز تسعينية
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تزوج شاب يبلغ من العمر 31 عامًا بسيدة عجوز في الـ91 من عمرها، بعد قصة حب عنيفة بينهما، وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

وظهر الشاب في فيديو وثائقي يكشف سبب زواجه من السيدة العجوز؛ حيث قال الشاب الذي يدعى كايل جونز، إنه مثل أي رجل، هناك رجال يحبون ويغرمون بالمرأة ذات الوزن الزائد أو النحيفة، ولكنه يفضل دائمًا السيدات اللاتي يكبرنه في السن، وأنه دائمًا ما يقع في غرام وحب المرأة في سن الـ70 وحتى الـ90 عامًا، ووقع في غرام "مارجوري" وظل يحبها إلى أن طلبها للزواج رسميا، وقال "أن الحب هو الذي جمعه بزوجته".

فيما قالت زوجته العجوز، مارجوري ماكو 91 عامًا، إنها شعرت بالحب والاطمئنان مع زوجها بعد ارتباطهما سويًا، وأوضحت أنها عندما التقته شعرت بسعادة كبيرة؛ لأنه من الممتع للمرأة أن تجد اهتمامًا وحبًا ومطاردة من قبل شاب يصغرها بسنوات؛ فذلك يشعرها بالحياة وجمالها.
بالصور.. قصة حب عنيفة تنتهي بزواج شاب من عجوز "تسعينية"
بالصور.. قصة حب عنيفة تنتهي بزواج شاب من عجوز "تسعينية"
بالصور.. قصة حب عنيفة تنتهي بزواج شاب من عجوز "تسعينية"
بالصور.. قصة حب عنيفة تنتهي بزواج شاب من عجوز "تسعينية"
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