عاجل.. إصابة شريف إكرامي في تدريب الأهلي

تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كدمة في اليد على هامش المران المقام حاليا على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





واستكمل إكرامي المران بتدريبات بدنية منفردا، كما وضع الثلج للتخلص من الإصابة.





وكان إكرامي قد شارك أساسيا في تشكيل الأهلي في أخر مباراتين أمام المقاولون العرب وبتروجت بدلا من المصاب محمد الشناوي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



