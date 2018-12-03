ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. إصابة شريف إكرامي في تدريب الأهلي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:04 ص
عاجل.. إصابة شريف إكرامي في تدريب الأهلي
طباعة
علي نبوي
 
تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كدمة في اليد على هامش المران المقام حاليا على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

واستكمل إكرامي المران بتدريبات بدنية منفردا، كما وضع الثلج للتخلص من الإصابة.

وكان إكرامي قد شارك أساسيا في تشكيل الأهلي في أخر مباراتين أمام المقاولون العرب وبتروجت بدلا من المصاب محمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

المزيد عن: شريف إكرامي الاهلي والجونة الأهلي اليوم الأهلي أخبار الأهلي اليوم أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 11:20:03 AM