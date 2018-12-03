إيناس عبد الدايم والأعرج يفتتحان الأيام الثقافية المصرية بمدينة وجدة المغربية (صور)

الموسيقي العربية تتألق والجمهور المغربي يردد "احلف بسماها" ويحتفي بالزغاريد

عبد الدايم: العلاقات بين مصر والمغرب جسرا صلبا ينقل مفردات حوارا عربيا مشتركا

محمد الأعرج: الثقافة المصرية مكون اساسي في وجدان الشعب المغربي

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية، بحضور أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب و معاذ الجامعي وإلي الجهة الشرقيه فعاليات الليالي المصرية المقامة علي مسرح محمد الساس في مدينة وجدة ضمن الاحتفال بتتويجها عاصمة للثقافة العربية عام ٢٠١٨.



إنطلقت الفعاليات باستقبال للوفد المصري بموسيقي من التراث المغربي للفرقة النحاسية لمدينة وجده ثم تفقد الحضور معرض للحرف والمشغولات اليدوية والتقليدية المصرية بعدها بدأ ت مراسم الاحتفال بكلمة القاها وزير الثقافة والاتصال المغربي أكد خلالها علي عمق العلاقات الثقافية بين البلدين ووصفها بالمتينه والعريقه واضاف ان الفعاليات المصريه تعد فرصة جيده لالتقاء الثقافة المصريه مع جمهور مدينة وجده بهذا الطيف الثقافي الغني والرائد متمثلا في التنوع الموسيقي والفكري والابداعي الذي يعد من صميم الثقافة المصريه التي اعتبرها رصيدا هائلا في المكون الثقافي المغربي و يمكن من بسط اوجه الثقافة العربية في توامة تجمع البلدين مصر والمغرب موضحا ان الثقافة قطاع استراتيجي في ظل التحديات الراهنه وجدد تهنئة مصر بنجاح الاقصر عاصمة الثقافة العربية.







ومن جانبها قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التهنئة الي الشعب المغربي باختيار وجده عاصمة للثقافة العربية مؤكده علي تميز العلاقات المصرية المغربية الراسخه بتاريخها الطويل من التواصل علي كافة المستويات بما تحمله من ارث روحي وثقافي وحضاري، وشددت علي قوة هذه العلاقات التي تجمع بين البلدين وباتت نموذجا للروابط بين الاشقاء تجسد التقارب الفكري بين الشعبين وتعكس البريق الحضاري لهما كجسرا صلبا ينقل مفردات حوارا عربيا مشتركا يستدعي ذكريات الماضي العريق وانجازات الحاضر المشرق ويحمل امال وطموحات المستقبل الواعد . وتبادل الوزيران ووالي الجهه الشرقيه دروع التكريم والهديا التذكارية.







كما تألقت فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر ومشاركة نجوم الطرب في دار الاوبرا نهاد فتحي ومحمد الخولي ومروة حمدي ومصطفي النجدي في عددا من الاغاني التراثية التي شكلت وجدان الشعب العربي واختتم الحفل بأغنية احلف بسماها التي رددها الجمهور المغربي مقدما التحيه احتفالا بالفعاليات بالزغاريد المغربية رافعا اعلام مصر .



