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"التعليم" تكشف حقيقة إقرار ولي الأمر بشأن رسوب طالب الصف الأول الثانوي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:00 ص
التعليم تكشف حقيقة إقرار ولي الأمر بشأن رسوب طالب الصف الأول الثانوي
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ريم محمود
 
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الإقرار المتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  والذي يتضمن أن ولي الأمر يتحمل المسئولية كاملة لرسوب نجله في الصف الأول الثانوي، ليس صادرا عن وزارة التربية والتعليم ولكنه من بعض المدارس الخاصة.

وقالت في تصريحات إلى "الفجر"، إن القرار الوزارى الخاص بالصف الأول الثانوي وامتحاناته واضح، وسيتم تطبيقه على الجميع حال وجود إقرار من عدمه.

وتداول أولياء الأمور، عبر صفحات "فيسبوك"، إقرارا من بعض المدارس الحكومية يتضمن أن ولي الأمر يتحمل المسئولية كاملة لرسوب نجله في الصف الأول الثانوي.

وجاء القرار كالتالي: "أقر أنا ولى الطالب.. المقيد بالصف الأول الثانوي أنني ملتزم بالقرار الوزاري رقم ٣٤٤ لعام ٢٠١٨ بشأن نظام الامتحانات للصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، وأننا علي علم أنه في حالة الرسوب في مادة واحدة لا يوجد امتحان دور ثان وسيرسب الطالب ويكون باق للإعادة".

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