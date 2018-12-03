الطالع الفلكى الإثنين 3/12/2018..تَجَارُب سَابِقَة!





**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان، ويدخل العقرب فى التّاسعة و54 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الحادية عشرة و22 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





*اليوم 24 هَاتُور قبطى، 3 كانُون أوّل رُومى ، 25 رَبيعٍ الأوّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هِيّا السّتّ إتخَلَئِتْ عشان الحرب والضرب والمُصارعة اليابانى؟ (شادية من فيلم بنات حوّاء-1954)





*القمر فى الميزان"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى القوس تربيع المرّيخ فى الحُوت -غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

الشمس تربيع المرّيخ نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، كان هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية و 34 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





مع هذا التربيع قد نرغب/الشمس/الأنا فى إثبات ذواتنا من خلال التنفيذ الملموس لعمل شاق/المريخ لتكون اللذة ليست فى تحصيل الهدف فقط لكن فى الشعور بالثقة بالنفس وإثبات الذات/الشمس،الحوت يرمز للأسفار وأيضاً للمخاوف الدفينة وهذا (قد) يعنى إثبات نفسك بعملك ناجح فى الأراضى البعيدة عن وطنك ، أو تحديك لمخاوف دفينة مترسبة فى اللاوعى لديك من تجارب سابقة كقبولك العمل فى مهنة عانيْت منها سابقاً أو قبولك مبدأ الزواج رغم أنك عانيْت المرار من تجربة فاشلة سابقة ، من وجهة نظر أخرى فهذا التربيع ينصحك بالإبتعاد عن صنع العداوات المجانيّة أو جلب النكد لنفسك بنفسك خصوصاً ضدّ رموز الهيئة الأبوية كالوالديْن والأعمام وأخوتك الكبار ومديريك فى العمل بتحديّات لالزوم لها أوبإمكانك تجنّبها، حتى لاتفقد صِلَة رَحِمْ ثَمِينَة أو وظيفة تحتاجها أسرتك، لذا وَجَبَ الحذر.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافِق ذكرى ميلاد الفنّانة مديحة يسرى رَحِمَهَا الله ، هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم غُنيمة حبيب خليل على وهو الإسم الحقيقى للنجمة مديحة يُسرى ،مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.

(صالون باريسى)،(من سُكّان مَكّة)،(من قبيلة عَزّة/قبيلة عربيّة)،(الصّوفيّة) ، (زهرة الصّحراء)،(مُبَارَكَة)،(الهانم/الخَانِمْ- لقب تركى)،(تاجٌ من النّور)،(نزيه ومُتّزن)،(المُختارُون/المُمَيّزُون)،(وَلدِى الحبيب)،(حُبّ أمُومِى).





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: إن شعرت بألم الأسنان فسارع لزيارة الطبيب لأداء فحوصك الطبيّة أو لكشف حديث للعيون فعلاج المرض فى بدايته أسهل ، درهم وقاية.





برج الثور: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة متاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الجوزاء: لاتستسلم للمشاكل مهما بدا حجمها الخارجى ضخماً ، عادةً يكون حل المشاكل الكبيرة بسيطاً إن توافرت العزيمة والرغبة فى الحل بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: مشاكل عائليّة واردة يقوم أحد كبار شيوخ العائلة بتصفيتها وعليك أن تكون مُتعاوناً لإنهاء المشكلة ، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الأسد: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرربكبرياء الآخرين أو الألفاظ الخشنة.





برج العذراء: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، أداء الصدقات تقرّباً وشكراً لله تَعَالى من أسباب دوام الستر عليك ، فلا تبخل.

برج الميزان: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: يُمكنك البدء بمحاولة لإيقاف عادة سيئة كالتدخين منذ اليوم وحتى نهاية الشهر القمرى،ثم قارن نفسك مع ولادة القمر الجديد لتشاهد الفرق بنفسك.





برج القوس: تجنب أى خلاف مع والديْك وأعمل على تسوية أى نزاع بأسرع وقت بأسلوب حضارى مُهذّب ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجدى: تمسّك بوظيفتك الحاليّة ولاتفكر فى عشرة عصافير على الشجرة، لا تنفق أموالك على كماليات لالزوم لها.





برج الدّلو: كلمات تشجيع لأطفالك أو لزوجتك لن تُكلفك شيئاً لكن لها مفعول كبير على حالتهم المعنويّة ، أنت قدوة لغيرك فانتبه لألفاظك وتصرفاتك.





برج الحُوت: التردّد ليس سيئًا طالما قمت بإعادة التفكير أكثرمن مرّة قبل إتخاذ أى قرار، فى علاقاتك العاطفية إستَشِر كبار شيوخ العائلة خاصّةً الإناث.



