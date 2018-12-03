الوحدة يهدد صدارة الشارقة.. والعين يصطدم بالوصل في دوري الخليج العربي

تبدو صدارة الشارقة لدوري الخليج العربي مهددة بقوة حين يحل الفريق ضيفاً على الوحدة في قمة مباريات الجولة الثانية عشر، فيما يسافر العين إلى دبي لمواجهة الوصل في إستاد زعبيل.





وأنهى الوحدة سلسلة النتائج السلبية ونجح في الجولة الماضية في الفوز خارج ملعبه على عجمان بهدفين مقابل هدف، ليحصل الفريق على دفعة معنوية كبيرة في المباراة الأولى مع مدربه الحاي جمعة.





ويحتل الوحدة حالياً المركز الخامس في الترتيب برصيد 18 نقطة، ويتطلع إلى تقليل الفارق بينه وبين فرق القمة.





وكان "العنابي" أقال مدربه الروماني لورينت ريجيكامب عقب الجولة العاشرة بسبب سوء النتائج.





وعلى الجانب الآخر، بات الملك مهدداً بالتخلي عن عرشه، فبعد أن تعادل في الجولة الماضية على ملعبه مع الوصل وأفسح المجال أمام الجزيرة والعين ليتساويا معه في رصيد النقاط، توجّب عليه الفوز بمباراة اليوم إذا أراد الفريق الاستمرار على الصدارة.





ويتواجد الشارقة في المركز الأول برصيد 25 نقطة حصدها من سبعة انتصارات وأربعة تعادلات.





ويحل العين ضيفاً على الوصل، وعينه على تحقيق الفوز الرابع على التوالي، من أجل فض شراكة الصدارة مع ناديا الجزيرة والشارقة.





ويمتلك العين في رصيده 25 نقطة متساوياً، بينما يحتل الوصل المركز 11 برصيد 11، نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة.





ويقدم الثلاثى الهجومي لنادي العين، المصري حسين الشحات، والسويدي ماركوس بيرغ، والبرازيلى كايو مستويات رائعة في دوري الخليج العربي.





وساهم الثلاثى الهجومى فى تسجيل وصناعة 21 هدفاً، بما يعادل 84% من قوة "الزعيم" الهجومية بالنسخة الحالية في الدوري الموسم الحالي.



