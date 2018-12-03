ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الصحة: مصرع وإصابة 30 فى حادث مروع ببني سويف

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:50 ص
عاجل.. الصحة: مصرع وإصابة 30 فى حادث مروع ببني سويف
وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
طباعة
عبدالرحمن صلاح
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مصرع 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق أبو صالح اتجاه حلوان، محافظة بنى سويف.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة، وكافة المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.

تراوحت الإصابات تراوحت مابين كسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها مستقرة فيما عدا حالتين واحدة تعانى من نزيف داخلى والآخرة غيبوبة تامة، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

المزيد عن: وزارة الصحة والسكان مصر سيارات الطريق الصحراوي الشرقي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 11:20:03 AM