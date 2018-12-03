فالفيردي يفسر سبب تراجع أداء برشلونة

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، رضاه بعد فوز فريقه على فياريال بنتيجة هدفين نظيفين، في الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.





وأشاد فالفيردي بما قدمه لاعبه عثمان ديمبلي خلال المباراة، بالإضافة إلى كارليس ألينيا الذي شارك في المباراة وسجل الهدف الثاني، وقال: "أعتقد أننا في الشوط الأول قمنا بما كنا نحتاجه، ولكن في الشوط الثاني كان فياريال في وضع أفضل، بعدما فقدنا الاستحواذ على الكرة.. لم نكن راضين عن الشوط الثاني".





وتابع المدرب الإسباني: "ديمبلي قدم مباراة رائعة، وكان من أبرز اللاعبين في اللقاء، هو يمتلك كل شيء من المهارة والسرعة والتسديد والجرأة والثقة بالنفس، ولكن آمل ألا يكون ذلك في مباراة الأمس فقط".





وبشأن تراجع الأداء، أضاف فالفيردي: "إنها واحدة من المباريات التي نعاني فيها من كثرة الغيابات، كما تعرض ميسي لكثير من الضربات".





وتابع مدرب برشلونة: "كوتينيو لا يزال عائداً من الإصابة منذ فترة قصيرة، وأنا أعذره في ذلك.. قبل الإصابة قدم مستويات رائعة، كما لعب مباراة كبيرة أمام ميلان.. علينا أن نضع في الاعتبار مثل تلك الأمور".





وعن إشراك ألينيا، اختتم فالفيردي: "نجح في اتخاذ خطوة للأمام مع الفريق الأول.. أعتقد أنه كان بإمكاننا الاعتماد على لاعب وسط آخر من الشباب.. فكرت في الدفع به لإعطائنا المزيد من القوة في الوسط، وهذا الهدف هو مكافأة له".



