عاجل - السعودية| العلمان السعودي والإماراتي يتعانقان في مطار أبها

احتفى مطار أبها، باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات؛ من خلال عدة أنشطة وفعاليات شارك فيها منسوبو المطار وعدد من المسافرين.



واشتمل برنامج الحفل الذي حضره المهندس أحمد آل سليم مدير عام المطار وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والتشغيلية في المطار، على النشيد الوطني لدولة الإمارات الشقيقة.



وتم عرض العلمين السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين، كما تضمن الحفل الذي أقيم في صالات السفر، وتم خلاله تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا الورود على المسافرين، وقدم مجموعة من الأطفال الفلكلور الشعبي لدولة الإمارات العربية في صالات السفر.



ومن جانبه، قال آل سليم إن هذه المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، لافتًا إلى أن هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم.



وأعرب مدير المطار، عن خالص التهنئة لدولة الإمارات، حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للإمارات، متمنيًا للأشقاء في الإمارات كل التوفيق والتقدم والازدهار.





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