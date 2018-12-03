مكتشف رانيا يوسف: "واضح إن مصمم فستانها شخصيته قوية"

قال عوض خلال حلوله ضيفا على برنامج “أحلام مواطن” الذي يعرض عبر قناة “الحدث اليوم”، إن الفنان يجب أن يكون مسؤولا لأنه ليس فقط أداء، بل يجب أن يكون لديه ثقافة وشعور بالمسؤولية.





وقال عوض: “عندما تكون المسؤولية غير مكتملة والثقافة غير مكتملة ويجيلك واحد ستايلست لبناني عامل ذيل حصان ولابس حلق ويقلك يالله نعمل كذا ونلبس كذا وقولي لا يقوم يقولك لا لازم فتقومي تسمعه كلامه”.





وتابع: “الستايلست واضح ان شخصيته قوية” ليرد عليه المذيع “شخصيته لبنانية”.





يذكر ان عوض كان أول من اكتشف الفنانة رانيا يوسف وقدمها على الشاشات في أغنية مصورة مع هاني شاكر.





وفي نفس الاطار قال سوشا، مصمم فستان الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إنه رافض لحملة الهجوم على الفنانة بسبب الملابس التي ارتدتها، مضيفا: “نفسي الناس تتطور”.