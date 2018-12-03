حكايات اليوم.. محاكمة زعماء الثورة العرابية.. واليوم العالمي لذوي الإعاقة

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ محاكمة زعماء الثورة العرابية.

افتتاح الكلية السورية البروتستانتية

في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر من عام 1866م، افتتاح الكلية السورية البروتستانتية في بيروت، المعروفة حاليًا باسم الجامعة الأمريكية، وهي جامعة خاصة لبنانية.

محاكمة زعماء الثورة العرابية

وفي 1882م، بدء محاكمة زعماء الثورة العرابية في مصر، وهي الثورة التي قادها أحمد عرابي في فترة 1879-1882 ضد الخديوي توفيق والتدخل الأجنبي في مصر وسميت آنذاك هوجة عرابي.

انسحاب فرنسا وبريطانيا من مصر

وفي 1956م، إتمام انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من مصر وذلك بعد فشل ما عرف باسم العدوان الثلاثي والذي شنته الدولتين مع إسرائيل.

التدخل العسكري في الصومال

وفي مثل هذا اليوم 3 ديسمبر من عام 1992م، وافق مجلس الأمن الدولي على التدخل العسكري في الصومال بقيادة الولايات المتحدة وذلك لوقف الحرب الأهلية هناك بعد انهيار حكومة الرئيس محمد سياد بري.

عبد الرحمن الرافعي

وولد المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي، في 3 ديسمبر من عام 1966م، عني بدراسة أدوار الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث.

من أشهر أعماله هو 15 مجلد يؤرخ فيها منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر حتى خمسينياته.

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

ويصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.