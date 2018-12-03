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مهاجم مازيمبي معروض على الزمالك

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:37 ص
مهاجم مازيمبي معروض على الزمالك
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رامي بشاي
 
قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الكونغولي مالونجو مهاجم فريق مازيمبي، على مجلس إدارة نادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقدم مالونجو صاحب الـ25 عام، أداء جيد مع بطل الكونغو في بطولة الدوري المحلي حيث شارك في ١٤ مباراة نجح في إحراز ٧ اهداف، بينما لعب ١٠ مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا نجح في تسجيل ٧ اهداف ليكون هداف الفريق الأول في كل البطولات.

يذكر أن الزمالك يبحث التعاقد مع مهاجم سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ظهور الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الحالي بشكل غير مرضي.
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