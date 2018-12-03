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تدريبات جري لرباعي الأهلي قبل موقعة الجونة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
تدريبات جري لرباعي الأهلي قبل موقعة الجونة
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علي نبوي
 
أدى الرباعي محمد الشناوي وجونيور أجاي وأحمد فتحي وعلي معلول تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين.

ويعاني الشناوي ومعلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، فيما ينفذ أجاي برنامجه التأهيلي للتعافي من قطع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يعاني فتحي من مزق في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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