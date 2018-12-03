ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شركة طيران هندية تلغي 14 رحلة بسبب إصابة طياريها بـ"مرض مفاجئ"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
شركة طيران هندية تلغي 14 رحلة بسبب إصابة طياريها بـمرض مفاجئ
شركة طيران هندية
طباعة
وكالات
 

ألغت شركة "Jet Airways" الجوية الهندية 14 من رحلاتها الجوية المقررة ليومي الأحد والاثنين، بسبب رفض الكثير من طياريها العمل جراء "حالتهم الصحية السيئة".

 

ونقلت قناة "NDTV" الهندية عن مصادر مطلعة أن الطيارين أبلغوا قيادتهم بإصابتهم بـ"مرض مفاجئ" بعد أن رفضت الشركة مرة أخرى أن تدفع لهم متأخرات الرواتب على مدى الأشهر القليلة الماضية. وللمرة الأخيرة حصل الطيارون على رواتبهم في سبتمبر الماضي وكانت جزئية.

 

وقال المصدر: "بسبب شكاوي الطيارين من حالتهم الصحية السيئة ألغت الشركة 14 من رحلاتها الجوية المقررة مسبقا. وفي حقيقة الأمر يحتج الطيارون (بهذه الصورة) على عدم دفع رواتبهم، وكذلك عدم رغبة نقابتهم (National Aviator’s Guild) في حل هذه القضية مع قيادة الشركة.

 

بدورها اعتذرت شركة الطيران من زبائنها بسبب إلغاء الرحلات الجوية، مؤكدة استعدادها لتنفيذ كل التزاماتها المالية أمام زبائنها بشكل كامل.

 

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "تواصل الشركة دعم كل عمالها والتعاون معهم بالكامل، بمن فيهم الطيارون والخبراء التقنيون.. وتعمل قيادة "Jet Airways" بنجاح على تسوية المسائل العالقة مع عمالها".

 

المزيد عن: مرض مفاجئ شركة طيران هندية الهند الغاء 14 رحلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 11:20:13 AM