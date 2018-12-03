عاجل - السعودية | الشورى: مشاركة ولي العهد بقمة العشرين تعزِّز الدور القيادي للمملكة إقليميًا ودوليًا

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نوَّه مجلس الشورى، اليوم الاثنين، بمشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النهوض باقتصاد المملكة.



وقال المجلس، خلال جلسته العادية الثالثة من السنة الثالثة للدورة السابعة: إنَّ ترؤس ولي العهد وفد المملكة إلى قمة العشرين شكّل فرصة لتعزيز الدور القيادي للمملكة إقليميًّا ودوليًّا.



وأضاف المجلس: "جولة ولي العهد مُحفِّز على دعم العلاقات العربية وتعزيزًا للدور الكبير الذي تمثله الدول الشقيقة في محيطها الإقليمي والعالم"، مشيرًا إلى حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع أشقائها لتكون حاضرة في أذهان الحكومات والشعوب بالدعم والمساندة والتنمية.



وكانت قمة قادة مجموعة العشرين، انطلقت في العاصمة الأرجنتينية، الجمعة الماضية، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الذي ترأس وفد المملكة.



والتقى ولي العهد، على هامش القمة، رؤساء وفود مجموعة العشرين، قبيل انعقادها، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الولايات المتحدة المكسيكية ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية والرئيس الروسي ورئيس وزراء إيطاليا، والرئيس الأرجنتيني.



