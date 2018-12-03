تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، زيادة الشبورة المائية على الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات والتي تصل للضباب، وذلك على خلفية ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الإثنين، أنه ابتداء من الغد سيكون هناك نشاط للرياح على جميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة فرص سقوط الأمطار والتي تشمل السواحل الشمالية كاملة والوجه البحري ومدن القناة، لافتا إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.





كما تابع أن هناك هدوءا في حركة الملاحة البحرية بما يسمح بممارسة جميع الأنشطة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.



