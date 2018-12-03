توقيت حفل الكرة الذهبية والقناة الناقلة

ينتظر جمهور الساحرة المستديرة حول العالم موعد مع حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2018 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.





وسيكون حفل مجلة فرانس فوتبول والذي سيعلن خلاله عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.





- موعد حفل الكرة الذهبية:

ويتساءل البعض عن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية وتوزيع جوائز الأفضل المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، حيث تقرر أن يكون اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018، في تمام الساعة 21.00 توقيت القاهرة و22.00 توقيت مكة المكرمة.





- القناة الناقلة لحفل جوائز فرانس فوتبول:

سينقل حفل توزيع جوائز الأفضل عبر شبكة قنوات "beIN Sports"، بالإضافة إلى قناة صحيفة ليكيب وموقعها، وموقع مجلة فرانس فوتبول.





وكانت المجلة الفرنسية قد أعلنت عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي تقدم لأفضل لاعب في العالم ويأتي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ولوكا مودريتش وليونيل ميسي على رأس القائمة.



