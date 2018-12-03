سجل المتوجين بالكرة الذهبية.. التاريخ ينتظر صلاح

تتجة أنظار جماهير الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة، ومحبي الكرة العربية على وجه الخصوص إلى العاصمة الفرنسية باريس الإثنين، للتعرف على هوية اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الشهيرة لأفضل لاعب في العالم هذا العام.





وضمت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة أبرز 30 نجماً للساحرة المستديرة في العالم حالياً، من بينهم نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، إلا أن لاعب ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش يبدو الأقرب لاقتناص الجائز.





وفي حال تتويج مودريتش بها، فإنه سيضع حداً لسيطرة الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) على الكرة الذهبية في الـ10 أعوام السابقة.





وفي ما يلي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية:

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندريه شيفتشينكو

2003: التشيكي بافيل نيدفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج ويا

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبيرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1984: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1983: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل هاينتز رومينيغه

1980: الألماني كارل هاينتز رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألين سيمونسن

1976: الألماني فرانس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني جيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الويلزي جورج بست

1967: المجري فلوريان ألبيرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الإسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريز

1959: الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز





يذكر أنه بين 2010 و2015 دمجت جائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سنوياً، قبل أن يتم الفصل بينهما مجدداً في 2016.





وكانت فرانس فوتبول تمنح الكرة الذهبية بداية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا (بين 1956 و1994)، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا (بين 1995 و2006)، ولأفضل لاعب في العالم بدءاً من 2007.



