تعرف على تحديث تطبيق "بلاي ستور" الجديد

أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق "بلاي ستور"، وهو عبارة عن إعادة تصميم واجهة المستخدم، حيث أن التحديث يوفر تصميما أكثر بساطة مع أقل فوضى ومظهر أكثر اتساقا، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.





ويوفر تبويب منفصلا للتطبيقات والألعاب، بينما تم نقل الاختصارات إلى تطبيقات الوسائط مثل Play Movies & TV وPlay Music إلى قائمة منفصلة أسفل الإعدادات مباشرةً.





وعند فحص القوائم المختلفة سيجد المستخدم أن مظهر واجهة المستخدم الجديد يتلاءم مع لغة التصميم Material Design، والتي ظلت جوجل تدفعها لسنوات.



