التضامن تعلن موعد صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر نوفمبر الجارى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، اعتبارًا من الأربعاء المقبل وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.





ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات.



