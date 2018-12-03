اليوم.. حفل الكرة الذهبية 2018 ومحمد صلاح ينتظر

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 ، والتي وتقدم لأفضل لاعب خلال العام من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.





ومن المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية اليوم الاثنين 3 ديسمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، في تمام الساعة 19 بتوقيت جرينتش، و22 بتوقيت مكة المكرمة.





وأعلنت صحيفة فرانس فوتبول عن قائمة مختصرة للمرشحين، تضم 30 لاعبا، يتنافسون على لقب الأفضل في العالم.





وسيتم نقل حفل الكرة الذهبية على قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديداً على القناة الإخبارية، كما سيتم نقل الحفل على قناة صحيفة فرانس فوتبول.





ويعد الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني المرشح الأوفر حظاً للحصول على جائزة الكرة الذهبية، حيث أنه قريبا من كسر هيمنة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية منذ عام 2008.





وتوج لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حساب النجم المصري محمد صلاح والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.