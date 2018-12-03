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موزع موسيقي شهير وصفته إليسا بـ"حبيبها وكل شيئ في حياتها".. تعرف عليه

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:57 ص
موزع موسيقي شهير وصفته إليسا بـحبيبها وكل شيئ في حياتها.. تعرف عليه
إليسا
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الفجر الفني
 
نشرت الفنانة إليسا صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من إحدى حفلاتها الغنائية، وظهرت خلالها برفقة شقيقها المنتج والموزع الموسيقي كميل خوري، وعلقت على الصورة قائلة: "حبي، حياتي، سندي وكل شيئ"، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي إليسا على حسابها.

وتعاون كميل خوري مع إليسا بأغنيتها "كرهني" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا للنجمة اللبنانية، وقال كميل في عدد من التصريحات الصحفية إن تعامله مع شقيقته يكون بعفوية وغير مخطط له، وأن العمل الذي جمعه مع إليسا يختلف كل الاختلاف عن علاقته بها أسريًا.

وتحرص إليسا على التواصل مع جمهورها ومتابعيها من خلال نشرها لعدد من الصور والفيديوهات الخاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقى إعجاب الآلاف من متابعيها.

وتستعد إليسا لإحياء حفل غنائي بمناسبة رأس السنة وسيشاركها الحفل الفنان ماجد المهندس، في أحد الفنادق الكبرى في مدينة دبي.​
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